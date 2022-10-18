Ломаченко назвал трех лучших боксеров в истории

Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко (16-2) считает Роя Джонса, Майка Тайсона и Мохаммеда Али лучшими боксерами в истории.

«Для меня в тройку лучших входит Рой Джонс, — сказал Ломаченко в интервью ESNEWS. — В детстве я любил его бои. Рой Джонс, Майк Тайсон и Мохаммед Али. Не хочу говорить, кто первый, кто второй, а кто третий. Как по мне, это три лучших бойца в нашем виде спорта».

34-летний Ломаченко следующий бой проведет против Джемейна Ортиса (16-0). Бой состоится 29 октября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.