Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:03

Девин Хейни: «Я лучший боксер в мире»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) считает, что он заслуживает места в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории.

«Я должен быть в рейтинге бойцов вне зависимости от категории, — приводит слова Хейни BoxingScene. — В первом бою они говорили, что я работал только джебом. Сегодня я показал им свою правую руку. Я показал, насколько я разносторонний боец. Я приехал в Австралию не один, а два раза. Я дважды победил этого парня в его родном городе. Я точно заслуживаю места в рейтинге бойцов вне зависимости от категории. Я хочу драться с лучшими бойцами мира. Я считаю, что я лучший боец мира. Кто бы ни был следующим, я готов».

Хейни, возможно, следующий бой проведет против победителя пары Василий Ломаченко (16-2) — Джемейн Ортис (16-0). Бой состоится 29 октября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Хейни во второй раз победил Джорджа Камбососа (20-2) единогласным решением судей (119-109, 118-110 и 118-110). Бой состоялся 15 октября на арене «Род Лейвер» в Мельбурне, Австралия.

Бокс
0
Читайте также
Емельяненко и Дацик провели быстрый реванш! Александр упал уже на 8-й секунде
«Золотой мяч» — у Бензема. Игра француза — самое невероятное, что было в прошлом сезоне
В Минздраве после разбора завалов сообщили о гибели 13 человек при ЧП в Ейске
Арестович заявил о найденном Россией «ключике» к ПВО Украины
Диетолог рассказала об опасности тыквы при некоторых заболеваниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ломаченко назвал трех лучших боксеров в истории
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости