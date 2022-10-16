Камбосос: «Хейни входит в топ-5 лучших бойцов мира»

Бывший чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-1) сообщил, что он не намерен завершать карьеру бойца. 29-летний австралиец во второй раз проиграл Девину Хейни.

«Он [Хейни] отличный боец. В первый раз он преподал мне урок бокса, и у меня хватило смелости выйти с ним на ринг во второй раз, — сказал австралиец на пресс-конференции после боя. — Он ловкий. Говорю как есть.

Я старался изо всех сил. Желаю Девину всего наилучшего. Надеюсь, вы помните того свирепого Камбососа, потому что это еще не конец. Я вернусь. Хейни входит в пятерку лучших бойцов вне зависимости от категории, и я дрался с ним 24 раунда».

Хейни во второй раз победил Камбососа единогласным решением судей (119-109, 118-110 и 118-110). Бой состоялся 15 октября на арене «Род Лейвер» в Мельбурне.