Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 09:36

Леннокс Льюис раскритиковал Фьюри: «Нужно думать о наследии, а не о деньгах»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) считает, что чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (33-0) нужно провести бой с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0), а не с бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3).

«Мне казалось, что Фьюри тянет время, чтобы в конце года провести поединок с Усиком. Теперь он говорит, что хочет подраться с Джошуа, поэтому, возможно, я ошибался. Надеюсь, что бойцы начнут больше думать о наследии, вместо того чтобы просто заработать больше денег. Более того, наследие приносит еще больше денег», — написал Льюис в Twitter.

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.

0
Читайте также
Лондонский «Арсенал» отменил поздравление Аршавина из-за возмущений украинцев
Алексис Дуарте: «Не хочу никого травмировать. Но Малком поставил ногу раньше...»
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Исмаилов: «Поражение Ломаченко от Хейни нельзя назвать ограблением»
Новости
RSS RSS
Все новости