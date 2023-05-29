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29 мая, 23:56

Тренер Исмаилов: «Поражение Ломаченко от Хейни нельзя назвать ограблением»

Алина Савинова
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Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал поражение украинца Василия Ломаченко от американца Девина Хейни.

«Изначально думал, что Хейни будет чуть лучше Ломаченко. Василий был лучше в тех моментах, когда он начинал действовать. Когда он инициировал атаки, его действия были результативными, он был великолепен. Он точно работал по этажам, было много обманных и подготовительных комбинаций. Хейни хорошо пробивал корпус. Было видно, что это доставляет проблемы Ломаченко. Близкий бой. Любому можно отдать победу. Ограблением это назвать нельзя. Когда Ломаченко действовал, он был очень неудобен и опасен, но он мало действовал. Больше было раздергиваний и подготовительных действий», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

Бой между Ломаченко и Хейни прошел 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. Американец победил украинца единогласным решением судей

На счету Ломаченко 17 побед и 3 поражения в профессиональной карьере. В активе Хейни 30 поединков, во всех из которых он одержал победы.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ramazan-ismailov-porazhenie-lomachenko-nelzya-nazvat-ogrableniem-254941/
Бокс
Василий Ломаченко
Девин Хейни
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