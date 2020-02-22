Леннокс Льюис: «Фьюри должен держаться подальше от правой руки Уайлдера»

Легендарный боксер-тяжеловес Леннокс Льюис прокомментировал предстоящий матч-реванш между чемпионом WBC в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе пройдет 23 февраля в Лас-Вегасе на Grand Arena.

Фьюри и Уайлдер встречались на ринге в 2018 году. Тогда судьи не смогли выявить победителя и зафиксировали ничью.

— Фьюри нужно переиграть его. Ему нужно держаться подальше от правой Уайлдера и делать то, что он делает великолепно — боксировать, — приводит слова Льюиса BoxingNews 24. — Я думаю, что работа Тайсона состоит в том, чтобы работать с дистанции. Уайлдер не слишком много времени в боксе, поэтому он будет делать ставку на правую ударную руку, — заявил Льюис.