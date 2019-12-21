Лебедев сомневается, что продолжит карьеру

Россиянин Денис Лебедев после поражения от южноафриканца Табисо Мчуну выразил сомнение, что продолжит карьеру.

В главном бою вечера бокса в Красноярске 40-летний Лебедев единогласным решением судей проиграл 31-летнему Мчуну, который стал обладателем серебряного пояса WBC в весовой категории до 90,71 кг.

— Наверное, нет. Какой смысл? Я должен был выигрывать у Табисо, но не выиграл, — приводит ТАСС слова Лебедева.

Этот бой стал для Лебедева первым после возобновления карьеры — в последний раз до этого поединока он выходил на ринг в ноябре 2018-го и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей.