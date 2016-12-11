Лебедев опроверг информацию о тяжелых травмах после боя с Гассиевым

Россиянин Денис Лебедев опроверг информацию о том, что получил серьезные травмы после проигранного боя за звание чемпиона мира по версии IBF против соотечественника Мурата Гассиева. По его словам, у него все в порядке.

- Появилась ложная информация, что я в больнице, и у меня черепно-мозговая травма. Я приехал к друзьм в баню. У меня перезагрузка. Вы все понимаете, что это. Спасибо всем за поддержку, занимайтесь спортом и любите бокс, - сказал Лебедев в видео-обращении в Instagram.