01:28 11 декабря | БОКС — Профессиональный

Лебедев опроверг информацию о тяжелых травмах после боя с Гассиевым

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Россиянин Денис Лебедев опроверг информацию о том, что получил серьезные травмы после проигранного боя за звание чемпиона мира по версии IBF против соотечественника Мурата Гассиева. По его словам, у него все в порядке.

- Появилась ложная информация, что я в больнице, и у меня черепно-мозговая травма. Я приехал к друзьм в баню. У меня перезагрузка. Вы все понимаете, что это. Спасибо всем за поддержку, занимайтесь спортом и любите бокс, - сказал Лебедев в видео-обращении в Instagram.

 

Суббота! Банный день в отличной компании!

Видео опубликовано Денис Лебедев (@denislebedev_official) Дек 10 2016 в 11:47 PST

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Молодец!! )))

13:23 11 декабря

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