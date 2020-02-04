Кушиташвили читает в СИЗО «Двенадцать стульев»

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, помещен в СИЗО в так называемую карантинную камеру, где нет телевизора и холодильника. Об этом рассказал член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший спортсмена.

- Телевизор я уже лет восемь не смотрю, так что если его не будет, то и ладно. Я читаю «Двенадцать стульев, — цитирует боксера RT.

По словам Кушиташвили, у него все хорошо, претензий к тюремной пище нет. Боксера интересует возможность поддерживать спортивную форму. Полноценного спортзала в СИЗО нет, но есть спорткомнаты с тренажерами, и Кушиташвили надеется их посещать.

В настоящее время у спортсмена один сосед — обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений, ранее несудимый. В ближайшем будущем спортсмена переведут в общую камеру, заявили членам ОНК в администрации СИЗО.

Нвапомним, Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщалось, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у него было обнаружено наркотическое вещество.

Суд отправил боксера под арест до 1 апреля. Кушиташвили также исключили из сборной России.