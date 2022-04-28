«Я побью его». Джейк Пол хочет подраться с Майком Тайсоном

Блогер и боксер Джейк Пол бросил вызов бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелой весовой категории Майку Тайсону.

«Это было бы легендарно — провести бой против Майка Тайсона, — сказал Пол в интервью YouTube-каналу Boxing Social. — Старая школа бокса против новой. Как сказал Майк Тайсон в подкасте Джо Рогана, наш бой будет одним из самых продаваемых в истории платных трансляций. Когда мы дрались на одном турнире, мы продали почти 2 миллиона платных трансляций. Наш бой мог бы продать 3, а то и 4 миллиона. Майк, если ты увидишь это, то знай, я хочу подраться с тобой. Я готов и уверен, что выиграю».

В последнем бою Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Блогер отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.

Тайсон вернулся в ринг 28 ноября 2020 года против Роя Джонса-младшего на Staples Center в Лос-Анджелесе. Бой завершился вничью (79-73, 76-76, 76-80).