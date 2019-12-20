Кудряшов перевесил своего соперника в преддверии боя в Красноярске

Россиянин Дмитрий Кудряшов (23-3, 23 КО) оказался тяжелее соперника из Чехии Вацлава Пейсара (14-8, 12 КО) в преддверии боя в Красноярске.

Для россиянина этот поединок станет первым после июньского поражения от Илунги Макабу в Екатеринбурге. Вес Кудряшова составил 92,3 кг, а Пейсара — 91,6 кг.

В главном бою вечера встретятся Денис Лебедев (32-3, 23 КО) и южноамериканец Табисо Мчуну (21-5, 13 КО). В рамках этого шоу Сергей Воробьев (результат взвешивания — 66,1 кг) встретится с Вазиром Тамояном (66,4 кг), Магомед Мадиев (73,4 кг) — с Дмитро Богдановым (74,9 кг).

Сам турнир пройдет в субботу и начнется в 18:00 по красноярскому времени. Вечер бокса организован промоутерской компанией «Патриот» при поддержке Федерации бокса России и губернатора Красноярского края. (Михаил Потапов)