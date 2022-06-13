Кокляев назвал победителя потенциального боя Усика и Фьюри

Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев оценил потенциальный поединок между боксерами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«На мой непрофессиональный взгляд, если техничный и выносливый Усик будет еще техничнее и выносливее Фьюри, то он победит. Если корявый и выносливый Фьюри будет еще корявей и выносливее, то победит он. Так как всегда болел и буду болеть за Усика, желаю ему быть еще техничнее и выносливее в бою с Фьюри.

Каким был бы мой прогноз, если бы они встретились в ринге? Думаю, что бойцы прошли бы всю дистанцию, и решением судей победил бы Усик. А там соответственно — реванш», — цитирует Кокляева «РБ Спорт».

Усик в следующем бою должен встретиться с Энтони Джошуа. Поединок должен состояться в июле или августе. В прошлом бою британский боксер проиграл Усику единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде и защитил титул WBC в супертяжелом весе. Бой состоялся 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли».