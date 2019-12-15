Кроуфорд в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив Каваляускаса

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд провел третью защиту титула. На вечере бокса в Нью-Йорке (США) он техническим нокаутом в девятом раунде победил литовца Эгидиюса Каваляускаса, перед этим дважды отправив его в нокдаун.

32-летний американец завоевал титул WBO в бою с Джефом Хорном в июне 2018 года, а затем дважды защитил пояс в поединках против Хосе Бенавидеса и Амира Хана. На его счету 36 побед в 36 боях.

31-летний литовец потерпел первое поражение в карьере. Также на его счету 21 победа и 1 ничья.