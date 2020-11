Кроуфорд победил Брука. Видео крутого нокаута

Американец Теренс Кроуфорд в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе в четвертом раунде техническим нокаутом победил британца Келла Брука.

Сначала Кроуфорд поймал соперника в центре ринга, и рефери временно приостановил бой, зафиксировав нокдаун. Брук решил продолжать бой, однако у канатов пропустил еще несколько ударов, и было принято решение о завершении поединка.

33-летний Кроуфорд одержал 37-ю победу в своей карьере (28 нокаутом). Поражений у него не было. 34-летний Брук уступил в третий раз при 39 победах (27 нокаутом).

? LEFT NO DOUBT ?@terencecrawford stuns Kell Brook with a big right hand and wastes no time closing the show in Round 4. Goodness ... #CrawfordBrook pic.twitter.com/pvD56GdSdL