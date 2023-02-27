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Криштиану Роналду с сыном пришел на бой Пола и Фьюри в Саудовской Аравии

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пришел на бой между блогером Джейком Полом и боксером Томми Фьюри. Поединок проходил в городе Эд-Дирийя в Саудовской Аравии.

Роналду посетил бой вместе с сыном. Также на поединке присутствовал Майк Тайсон, старший брат Томми — чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, боксеры Девин Хэйни и Деонтей Уайлдер.

Бой завершился победой Фьюри раздельным решением судей — 74:75, 76:73, 76:73.

Криштиану Роналду
Деонтей Уайлдер
Джейк Пол
Майк Тайсон
Тайсон Фьюри
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