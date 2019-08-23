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Ковалев тяжелее Ярда по итогам взвешивания перед титульным боем

11:37
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Сегодня в Челябинске состоялась церемония взвешивания перед боем Сергея Ковалева и Энтони Ярда.

Сергей Ковалев vs Энтони Ярд.Лев или Ковалев? Урал ждет бой года

Россиянин показал на весах результат 79,2 кг, британец — 78,9 кг. Допуск в полутяжелой весовой категории — 79,35 кг. Состоявшаяся после взвешивания дуэль взглядов длилась около полутора минут, после которых Сергей не выдержал и начал смеяться.

Во время дуэли представители команды Ярда кричали «Львы здесь!», из зала им советовали «заткнуться». Но в целом церемония прошла без вражды — бойцы пожали друг другу руки. Ковалев отметил, что волнуется и передал всем привет.

Бой пройдет завтра в родном для Ковалева Челябинске на семитысячной арене «Трактор». Начало — в 21:30 по московскому времени.

Сегодня стало известно, что помимо титула чемпиона мира WBO, на кону будет стоять еще и титул суперчемпиона Евразийского Боксерского Парламента EBP. Организация EPB объединяет более 50 стран и признана ведущей боксерской четверкой. (Дмитрий Кузнецов)

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