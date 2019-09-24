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Ковалев сбросит 4 кг перед боем с Альваресом

19:48

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Сергей Ковалев сбросит 4 килограмма перед боем с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает ТАСС. 36-летний россиянин встретится с чемпионом WBA и WBC 2 ноября в Лас-Вегасе.

— У меня сейчас четыре лишних килограмма. Будем скидывать по одному в неделю", — сказал Ковалев. — Сдавал сегодня анализы. До этого проходил тесты, мне делали МРТ. Здесь [в США] серьезнее стали относиться к этому после трагических случаев.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6923079

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