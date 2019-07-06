Ковалев хочет больше денег за бой с Альваресом

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала о ходе переговоров по поводу поединка ее подопечного и Сауля Альвареса.

- В Golden Boy предложили Сергею недостаточно денег за бой с Альваресом в сентябре, - приводит слова промоутера WBN. - Например, Дэниел Джейкобс получил 15 миллионов долларов за бой с Альваресом, Головкин – более 25 миллионов долларов.

Сергей с удовольствием сразится с Канело, но предложение должно быть солидным. Если выход из этой ситуации найдется, то поединок состоится позже в этом году. Но в любом случае пока Сергей планирует драться с Энтони Ярдом в России.

Предполагаемая дата боя Ковалева и Ярда - 24 августа. На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.