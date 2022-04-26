Костя Цзю признался, кто из сыновей напоминает ему его самого в молодости

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю рассказал, что его старший сын Тимофей напоминает ему его самого во времена боксерской карьеры.

«Кто из сыновей напоминает меня? Тимоха. Во-первых, Никита левша, а во-вторых — еще рановато. Тимоха — думающий боксер, он оказывает давление, которое было у меня», — сказал Константин Цзю в интервью «СЭ».

Также Цзю добавил, что Тимофей в следующей поединке может драться за титул чемпиона мира.

«Тимофей готов драться за титул, — отметил Цзю. — Я ставлю задачу перед сыновьями стать чемпионами мира. Тогда зачем выступать? Заработать денег? Не тот случай. Хотя Тимошка уже неплохо заработал. Не сравнится с папой конечно, но в то же время он уже неплохие гонорары получает, так как у него неплохой контракт с платным телевидением. Никита к этому стремится, он уже в первом бою выступал в мейн-ивенте».

27-летний Тим Цзю в конце марта одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей.

24-летний Никита Цзю (1-0) подерется 11 мая на арене Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле, Австралия, с непобежденным Мэйсоном Смитом (5-0). Матч продлится 6 раундов. Об этом сообщил менеджер и комментатор Бен Дэймон в Twitter.

В дебютном на профессиональном ринге поединке Никита Цзю победил 23-летнего Аарона Стала (2-1) техническим нокаутом во 2-м раунде. Бой прошел 3 марта на арене Brisbane Convention and Exhibition Centre в Южном Брисбене, Квинсленд, Австралия.