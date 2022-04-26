Костя Цзю дал совет Биволу перед поединком с Саулем Альваресом

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) должен отвечать абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю «Канело» Альваресу (57-1) контратаками на контратаки.

«Бивол мощнее все-таки. Ему нужно перебоксировать Альвареса. Перебоксировать, — сказал Цзю в интервью «СЭ». — Сауль — это боксер контратак. Он работает на контратаках. Дмитрий должен давить и на контратаки Альвареса отвечать своими контратаками. Это большой темп, громадные нагрузки. Если он с этим справится, он сможет выиграть. Победа судейским решением? Возможно. Камбосос же победил Теофимо Лопеса в Америке. Все возможно».

Альварес и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.