«Я на 100 процентов уверен, что смогу нокаутировать его». Нганну рассказал, когда состоится его бой с Фьюри

Франсис Нганну сообщил, что планирует подраться с Тайсоном Фьюри в 2023 году

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) сообщил, что планирует подраться с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0) в 2023 году.

«Очевидно, что мы с Тайсоном Фьюри хотим этого боя, — сказал Нганну в интервью The MMA Hour. — Как вы могли видеть, мы уважаем друг друга. Фьюри эффектно победил Уайта, мог стоять в ринге и говорить: «Я могу это! Я могу то!» Однако вместо этого он пригласил меня в ринг и говорил со мной очень уважительно, как с чемпионом. Думаю, что наш бой состоится. Мы разберемся с этим. Думаю, что мы подеремся в следующем году».

Когда интервьюер спросил Нганну, сможет ли он нокаутировать Фьюри, француз камерунского происхождения ответил: «Я на 100 процентов уверен, что смогу нокаутировать его. Это будет нелегко, но это возможно».

Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния.