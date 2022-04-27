Костя Цзю назвал главные качества Чудинова перед поединком с Абдугофуровым

Российский боксер Костя Цзю прокомментировал предстоящий бой россиянина Федора Чудинова против узбекского боксера Азизбека Абдугоферова.

«Ему ничего не надо удивлять, он будет делать ту работу, которую он уже сделал очень много-много раз. Какой сюрприз? Сюрпризы, наверняка они у них есть в тренерском штабе, [сюрприз] подготовлен какой-то, именно поэтому он будет делать свою работу. Федя отличается тем, что он стабильно всегда готов и всегда выходит и бескомпромиссно ведет бой, получая удары, неважно, он идет вперед», — цитирует Цзю «РЕН ТВ».

29 апреля Чудинов проведет бой против узбекского боксера Азизбека Абдугоферова. Поединок станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В соглавном бою встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич.

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