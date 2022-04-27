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Сегодня, 13:19

Усик о бое с Джошуа: «Собираюсь поменять стойку»

Боксер Усик собирается поменять стойку в реванше с Джошуа
Давид Хачатрян
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Александр Усик.
Фото Getty Images

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) признался, что в реванше против Энтони Джошуа (26-2) он, скорее всего, меняет стойку или позицию.

«Все будет по-другому. Я не могу раскрыть все карты. Один из намеков: я собираюсь поменять стойку или позицию», — приводит слова Усика агентство Reuters.

Усик и Джошуа проведут бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. Вероятная дата боя — 23 июля.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
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