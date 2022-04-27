Усик о бое с Джошуа: «Собираюсь поменять стойку»

Боксер Усик собирается поменять стойку в реванше с Джошуа

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) признался, что в реванше против Энтони Джошуа (26-2) он, скорее всего, меняет стойку или позицию.

«Все будет по-другому. Я не могу раскрыть все карты. Один из намеков: я собираюсь поменять стойку или позицию», — приводит слова Усика агентство Reuters.

Усик и Джошуа проведут бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. Вероятная дата боя — 23 июля.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.