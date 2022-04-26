Большой Папа рассказал о причинах неприязни к Максу Топору

Боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа рассказал о причинах неприязни к Максу Щербакову по прозвищу Топор.

«Тут уже личное, потому что полтора месяца я лежал в гипсе, и все эти полтора месяца я ждал, когда заживет нога, ждал для одной цели — выйти вновь на ринг и доказать, что это была роковая ошибка просто. Потому что это настолько меня задело, настолько это было обидно до слез просто обидно, что столько всего «тут он рубанул Папу». Ну не было этого. Я знаю, что этого не было, Максим тоже знает, но он не скажет, он потом скажет, наверно, когда ляжет, вот. Именно это меня толкало вперед, потому что я раньше снял гипс, начал раньше ходить, тренироваться и я здесь, я рад», — приводит слова Вильданова РЕН ТВ.

Бой между Вильдановым и Щербаковым состоится 29 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

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