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26 апреля, 17:47

Алексей Тищенко дебютирует в профессионалах 27 мая

Давид Хачатрян
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Двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России, чемпион мира среди юниоров в любителях 37-летний Алексей Тищенко дебютирует на профессиональном ринге на турнире «РЕН ТВ» 27 мая.

Промоутер Владимир Хрюнов назвал эту дату на пресс-конференции перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» 29 апреля в Москве.

Алексей Тищенко завершил спортивную карьеру в 2011 году из-за проблем с шейным отделом позвоночника. В любительской карьере российский боксер провел 81 поединок, проиграв 8 боев.

Алексей Тищенко
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