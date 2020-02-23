«Король вернулся на трон». Фьюри празднует победу над Уайлдером

Британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера в повторном поединке и стал новым чемпионом мира в супертяжелой весовой категории по версии WBC. Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился в седьмом раунде. Команда американского спортсмена выбросила полотенце.

— Хочу выразить огромное уважение Деонтею Уайлдера, — цитирует Фьюри Sky Sports. — Он вышел сегодня и действительно показал сердце чемпиона. Уайлдер — воин, он вернется и еще будет чемпионом мира.

Но я скажу, что король вернулся на трон.

Теперь в активе 31-летнего британца 30 побед и 1 ничья. 34-летний американец потерпел первое поражение в карьере. Также у него 42 победы и 1 ничья.