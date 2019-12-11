Конлан все еще хочет драться с Никитиным

Ирландский боксер Майкл Конлан рассказал о настрое на бой против россиянина Владимира Никитина. Поединок должен состоятся 14 декабря в Нью-Йорке.

— Я беспокоился, что он может из-за травмы не успеть подготовиться. Но 14 декабря мы выйдем на ринг, — цитирует Конлана Boxing Scene.

У меня очень сильная мотивация. Мы уже встречались на рингах и тогда удача была не на моей стороне. Но я забыл прошлые обиды и готов доказать, кто сильнее.

Боксеры уже встречались между собой на ринге на Олимпийских играх 2016 года, где на стадии четвертьфинала Никитин победил Конлана спорным судейским решением, после чего британец был крайне возмущен. Стоит отметить, что после этого боя Конлан принял решение перейти в профессионалы.