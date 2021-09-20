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Мэнни Пакьяо завершил карьеру боксера

22:46
Мэнни Пакьяо. Фото AFP
Мэнни Пакьяо. Фото AFP
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Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры, сообщил в своем Twitter журналист Майкл Бенсон.

«Мэнни Пакьяо подтвердил, что он завершает карьеру в боксе в возрасте 42 лет после поражения от Йордениса Угаса», — написал Бенсон.

Ранее спортсмен выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Выборы президента Филиппин пройдут 9 мая 2022 года. С 2016 года президентом Филиппин является Родриго Дутерте.

22 августа Пакьяо не смог вернуть титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг, уступив кубинцу Йорденису Угасу. Всего он провел 72 боя на профессиональном ринге и одержал 62 победы (39 нокаутом) при восьми поражениях и двух ничьих. Он был чемпионом мира в восьми весовых категориях.

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Евгений Петров все материалы автора

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