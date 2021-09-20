Мэнни Пакьяо завершил карьеру боксера

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры, сообщил в своем Twitter журналист Майкл Бенсон.

??? Manny Pacquiao has confirmed that he's retired from boxing at the age of 42 following his defeat to Yordenis Ugas. He leaves the sport as an eight-weight world champion across four different decades, one of the greatest boxers of all time. [@ToniGonline] pic.twitter.com/KvZt1TbFNu — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 20, 2021

«Мэнни Пакьяо подтвердил, что он завершает карьеру в боксе в возрасте 42 лет после поражения от Йордениса Угаса», — написал Бенсон.

Ранее спортсмен выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Выборы президента Филиппин пройдут 9 мая 2022 года. С 2016 года президентом Филиппин является Родриго Дутерте.

22 августа Пакьяо не смог вернуть титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг, уступив кубинцу Йорденису Угасу. Всего он провел 72 боя на профессиональном ринге и одержал 62 победы (39 нокаутом) при восьми поражениях и двух ничьих. Он был чемпионом мира в восьми весовых категориях.