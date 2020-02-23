Команда Уайлдера выбросила полотенце. Тайсон Фьюри накаутировал Деонтея

В Лас-Вегасе прошел бой за титул чемпиона мира по версии WBC между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. 31-летний британец одержал победу нокаутом в седьмом раунде.

По ходу поединка Фьюри несколько раз посылал соперника в нокдаун. Когда в седьмом раунде он вновь зажал американцу в углу, то команда Уайлдера выбросила на ринг белое полотенце, попросив рефери остановить бой.

34-летний Уайлдер за свою карьеру одержал 42 победы в 44 боях. 31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед и 1 ничью в 31 бое.