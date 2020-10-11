Кокляев посоветовал Джонсону запастись вазелином перед боем с Гассиевым

Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев посоветовал Кевину Джонсону запастись вазелином перед поединком с Муратом Гассиевым за титул WBA International, который состоится 31 октября.

«Еще для личного пользования советую взять с собой побольше вазелина, потому что ударов со стороны Гассиева будет много, и вазелин вам в этом деле пригодится», — цитирует Кокляева официальный сайт телеканала «РЕН ТВ».

«По моим прогнозам, мастерства, опыта, теперь уже и физухи у марата предостаточно. Победа Мурата Гассиева будет в большем из-за того, что он спортивно проголодался по рингу, по победам. Поэтому болеем за Мурата Гассиева. Мы победим».

26-летний Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. После этого россиянин не выходил на ринг из-за травм, а также проблем с организацией тренировочного лагеря.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

На счету 41-летнего Джонсона 35 побед, 17 поражений и 1 ничья.