Кевин Барри: «Джошуа не выдержал темп и объем работы Усика, но я бы не списывал его перед реваншем»
Серебряный призер Олимпийских игр по боксу 1984 года, тренер чемпиона мира в тяжелом весе Джозефа Паркера Кевин Барри поделился мнением о победе Александра Усика над Энтони Джошуа.
«Усик нашел свою дистанцию уже на 40-й секунде боя, когда довел левый прямой, — говорит Барри на ютуб-канале Boxing Social. — А когда он нашел дистанцию, он начал работать. Я отдаю ему первые четыре раунда. Но к чести Джошуа, он провел в этом бою перестроение, благодаря которому выиграл 5-й и 6-й раунды. Довел несколько отличных правых кроссов. Ключевым раундом боя, на мой взгляд, стал 7-й. Если бы Джошуа перетащил в этот раунд то, что у него начало получаться в 5-м и 6-м — это был бы другой бой. Но Александр Усик пустил в дело свой опыт из 350 поединков в любителях, загасил в 7-м раунде инициативу соперника, довел сильный левый прямой и выиграл раунд. И это окончательно изменило бой.
При этом, Джошуа все равно провел отличные 8-й и 9-й раунды, и я отдаю их именно ему. Он довел кое-какие удары, которые мы не видели от него раньше. Короткий правый апперкот в корпус, который у него прошел 3-4 раза — особенно сильно в 9-м, по-моему, раунде, когда Усик от этого панча попятился и начал кружить, чтобы восстановиться. Он точно почувствовал это попадание. Но дальше у Энтони просто закончился бензин. Я думаю, он не выдержал объем движения и работы, который Усик задал с самого начала боя. И это сказалось сильнее всего в чемпионских раундах — Александр уверенно выиграл 10, 11 и 12 раунды. Высочайшего класса бокс от Усика — он всегда был перед носом Джошуа и в то же время никогда не был там.
Но я бы все равно не списывал Эй Джея. В реванше ему нужно быть агрессивнее, идти вперед, использовать свою силу и размеры. Ни в коем случае не идти в чистое боксирование, потому что он никогда не перебоксирует Усика. Джошуа нужна перестрелка, в которой он будет заряжать свой правый прямой. Джеб-джеб-джеб и правый прямой. Вот, кстати, что еще меня поразило в этом бою — у Энтони было все плохо с таймингом. Перед поединком он говорил, что отказался от работы на лапах и бил только по тяжелой груше. Может быть, ему стоило поступить как раз наоборот — работать на лапах, чтобы нарабатывать тайминг. Хотя проблемы с таймингом могли быть и потому что Усик не позволял ему найти его".
25 сентября Усик победил Джошуа единогласным решением. Барри был одним из немногих экспертов, кто предсказывал победу украинца именно решением.
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