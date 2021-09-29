Украинский политолог поблагодарил РЕН ТВ за трансляцию боя Усика
18:30
Украинский и советский политолог Михаил Погребинский выразил благодарность телеканалу РЕН ТВ за трансляцию боксерского поединка между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
«Передайте благодарность вашей компании за трансляцию бокса Усика», — сказал политолог в ходе беседы.
Единственный сервис, который показывал поединок платно для украинцев, вышел из строя, и поклонникам бокса пришлось смотреть бой в прямом эфире российского телеканала РЕН ТВ.
Усик победил единогласным решением судей. Поединок продлился все 12 раундов.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/885185-ukrainskii-politolog-poblagodaril-ren-tv-za-transliatsiiu-boia-usika
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