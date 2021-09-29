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Украинский политолог поблагодарил РЕН ТВ за трансляцию боя Усика

18:30
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Украинский и советский политолог Михаил Погребинский выразил благодарность телеканалу РЕН ТВ за трансляцию боксерского поединка между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Передайте благодарность вашей компании за трансляцию бокса Усика», — сказал политолог в ходе беседы.

Единственный сервис, который показывал поединок платно для украинцев, вышел из строя, и поклонникам бокса пришлось смотреть бой в прямом эфире российского телеканала РЕН ТВ.

Усик победил единогласным решением судей. Поединок продлился все 12 раундов.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/885185-ukrainskii-politolog-poblagodaril-ren-tv-za-transliatsiiu-boia-usika

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Иван Шитик все материалы автора

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