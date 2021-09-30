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Тайсон Фьюри: «Я был абсолютно уязвлен победой Усика. Хотел, чтобы победил Джошуа»

02:13
Тайсон Фьюри. Фото Instagram
Тайсон Фьюри. Фото Instagram
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Чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа.

«Смотрел ли я бой Усика с Джошуа? Смотрел. Был ли я уязвлен его победой? Абсолютно уязвлен. Я хотел, чтобы выиграл Джошуа. Усик сделал свою работу, выиграл титул. Удачи ему.

Сейчас я концентрируюсь только на Деонтее Уайлдере. Считаю, он легко побьет Усика и Джошуа, но не побьет меня. Когда я пройду его, буду готов к любому следующему претенденту. Я — чудище среди людей. 206 см и 122 кг. Я — звезда, сияющая над всеми этими людьми в моем дивизионе", — сказал Фьюри в интервью The Mac-Life.

25 сентября Усик победил Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира по четырем титульным версиям. Фьюри проведет бой против Уайлдера 9 октября в Лас-Вегасе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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