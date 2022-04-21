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Сегодня, 16:50

Кенкерли оценил шансы Большого Папы в поединке с Максом Топором

Иван Торопцев
Корреспондент
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Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли поделился ожиданиями от поединка между Денисом Вильдановым по прозвищу Большой Папа и Максом Щербаковым по прозвищу Топор.

«Вероятно, Щербаков после двух поражений подряд должен будет реабилитироваться. И если он очень грамотно будет подходить к этому поединку, конечно, он более легок в своих движениях, победа должна быть за ним. При этом Вильданов опасен, удары у него очень тяжелые, если он будет идти вперед — создаст проблемы Топору», — приводит РЕН ТВ слова Кенкерли.

Бой между Вильдановым и Щербаковым состоится 29 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/966066-kenkerli-esli-bolshoi-papa-poidet-vpered-u-topora-budut-problemy
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