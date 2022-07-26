Головкин: «Поражение от Бивола вернуло Альвареса к реальности»

Чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) считает, что поражение абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2) чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу (20-0) пойдет ему на пользу.

«Это был хороший день для Бивола и плохой для Альвареса, — сказал Головкин в интервью BoxingScene. — На поражениях учатся. Мы на том уровне, когда поражение может сделать тебя сильнее. Думаю, это поражение пойдет на пользу Канело, так как оно вернуло его к реальности. Он сделает правильные выводы, чтобы стать еще более сильным боксером».

Альварес проиграл Биволу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе, США.

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).