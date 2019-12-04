Каллум Смит стал обязательным претендентом на титул WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердил свое решение, что чемпион WBA во втором среднем весе и обладатель пояса WBC Diamond Каллум Смит станет обязательным претендентом на титул WBC в этом весе, сообщает Boxing News.

На конгрессе WBC постановил, что чемпион организации во втором среднем весе Дэвид Бенавидес проведет обязательную защиту титула против Авни Йилдирима. Победитель получит возможность провести одну добровольную защиту титула, а затем WBC назначит Смита обязательным претендентом на титул WBC.