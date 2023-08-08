Каллум Смит: «Я всегда считал, что могу победить Бетербиева»

Обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит (29-1) считает, что перенос его поединка с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0) может сыграть ему на руку.

«Я был уверен, что выйду на бой и побью его. Я не надеялся, что он постареет и это будет мой единственный шанс. Я верил, что смогу победить его в любом случае. Сейчас все может быть немного по-другому: он выходит на бой с годичным простоем, так что, надеюсь, это может немного изменить ситуацию в мою пользу. Но бой будет тяжелым, несмотря ни на что. Не зря он лучший в мире. Но я всегда считал, что могу его победить», — сказал Смит в интервью Boxing News.

Бетербиев и Смит должны были подраться 19 августа в Квебеке, Канада, но у Бетербиева возникли проблемы со здоровьем и бой был перенесен.