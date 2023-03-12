Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» прокомментировал бой сына Тима Цзю, который нокаутировал Тони Харрисона и завоевал временный титул чемпиона WBO.

«На данную секунду испытываю облегчение. Стресс, который был последние пару дней, наконец-то сошел. Можно выдохнуть со звуком «ухх!». Два величайших боксера в семье? Давайте не будем торопиться. Пускай сначала станет величайшим. Пусть станет абсолютным чемпионом и защитит не один раз. Тогда это войдет в историю», — сказал Цзю «СЭ».

Следующий бой Цзю должен провести против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).