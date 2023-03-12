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Цзю — о победе сына: «Можно выдохнуть со звуком «ухх!». Пусть станет абсолютным чемпионом»

Константин Цзю прокомментировал бой сына Тима, нокаутировавшего Тони Харрисона
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» прокомментировал бой сына Тима Цзю, который нокаутировал Тони Харрисона и завоевал временный титул чемпиона WBO.

«На данную секунду испытываю облегчение. Стресс, который был последние пару дней, наконец-то сошел. Можно выдохнуть со звуком «ухх!». Два величайших боксера в семье? Давайте не будем торопиться. Пускай сначала станет величайшим. Пусть станет абсолютным чемпионом и защитит не один раз. Тогда это войдет в историю», — сказал Цзю «СЭ».

Следующий бой Цзю должен провести против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).

Костя Цзю
Тим Цзю
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Тим Цзю нокаутировал Тони Харрисона и завоевал временный титул чемпиона WBO
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