Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко отметил, что политическая ситуация — не повод разрывать дружбу с российскими спортсменами.

— У меня много друзей из России, — цитирует BBC News Ломаченко. — Я дружил с ними из детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда мы были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на разных соревнованиях, сборах.

Ну а от того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там, наверху идет какая-то дележка, какая-то политика.

В своем последнем бою Ломаченко одержал победу над британцем Люком Кэмпбеллом. После этого боя на счету Ломаченко стало 14 побед при одном поражении.