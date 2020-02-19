Источник: Бой между Головкиным и Шереметой отменен

Бой между чемпионом IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным и Камилом Шереметой отменен, сообщает ESPN.

По сведениям источника, 37-летний казахстанец во время подготовки к поединку повредил правую голень. Сообщается, что бой, скорее всего, состоится в мае или июне.

— Мы сделали все возможное, чтобы помочь Геннадию, но он просто не смог сделать то, что мы, — цитирует представителя Головкина Виктора Конте ESPN. — Короче говоря, я попросил его покинуть наш центр, потому что он не выполнил то, о чем мы договорились до начала лагеря. Однако я желаю ему удачи в будущем.

Головкин провел 42 боя, в которых одержал 40 побед, в том числе 35 нокаутом.