IBA рассматривает вариант выхода из олимпийского движения

Международная ассоциация бокса (IBA) на заседании совета директоров в Таиланде провела обсуждение возможного выхода из олимпийского движения, сообщает Inside the Games.

«Сегодня может случиться поворотный момент для всего бокса, поскольку мы намечаем стратегический курс на инклюзивное глобальное будущее этого вида спорта. IBA идет вперед, несмотря ни на что. Мы с нетерпением ждем реализации всех обсуждаемых деталей для будущего бокса и наших спортсменов», — приводит издание слова Кремлева.

По данным источника, глава IBA Умар Кремлев также провел несколько частных встреч, где рассматривалась возможность исключения организации из движения.

Ранее сообщалось, что Азиатская конфедерация бокса (ASBC) планирует выйти из состава IBA.

22 июня МОК принял решение лишить признания IBA. За лишение выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.