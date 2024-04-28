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Сегодня, 18:40

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

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Россиянин Эдмонд Худоян завоевал золото чемпионата Европы. В финале весовой категории до 48 кг он победил представителя Армении Барегама Арутюняна.

Медаль Худояна стала 13-й для сборной России (6 золотых — 7 серебряных — 1 бронзовая), которая досрочно выиграла медальный зачет турнира в Белграде.

Хозяева чемпионата сербы (3-1-13) могут догнать россиян по количеству золотых медалей, но не по числу серебряных.

На третьей месте в медальном зачете — сборная Ирландии (2-2-2).

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