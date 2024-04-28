Боксеры сборной России завоевали 11 золотых медалей на чемпионате Европы

Российские боксеры завоевали 20 медалей на чемпионате Европы, который завершился в сегодня, 28 апреля, в Белграде. Команда России стала победителями зачета.

Россияне завоевали 11 золотых наград, у женщин первые места заняли Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг), Дарима Сандакова (до 70 кг) и Елена Гапешина (до 81 кг). У мужчин золотые медали выиграли Эдмонд Худоян (до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Тархан Идигов (до 67 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг).

8 россиян стали серебряными призерами чемпионата: Анастасия Кооль (до 52 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Елена Бабичева (до 63 кг), Альбина Молджанова (до 66 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Кристина Ткачева (свыше 81 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг). Бронзу сборной России принес Савелий Садома (до 80 кг).

Команда России выступала на турнире под флагом и с гимном страны.