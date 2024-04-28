Бокс/ММА
Любительский бокс
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Сегодня, 21:12

Грузинский боксер отказался фотографироваться с россиянином Идиговым

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боксер Лаша Гурули
Лаша Гурули.
Фото Getty Images

Грузинский боксер Лаша Гурули отказался от фото с россиянином Тарханом Идиговым на церемонии награждения на чемпионате Европы, сообщает ТАСС.

Юлия Чумгалакова после победы в&nbsp;финале чемпионата Европы по&nbsp;боксу. На чемпионате Европы оборвался гимн России. Зал стал петь без музыки, наша чемпионка плакала

Представитель Грузии отказался от продолжения финального поединка после второго раунда, россиянин стал чемпионом континента.

Во время гимна России Гурули снял серебряную медаль, а после отказался фотографироваться с другими медалистами.

Российские боксеры выступают на турнире в Белграде под флагом страны. В честь их побед звучит гимн РФ.

Источник: ТАСС
16
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии
В Сербии прервали гимн России во время награждения на чемпионате Европы по боксу
В Армении протестующие перекрыли дорогу Армения – Иран в Вайоц-Дзорской области
Семак почувствовал страх, его команда разуверилась в себе, Тюкавин нашел свой шанс и снова в золотой гонке. Что случилось в матче «Динамо» - «Зенит»
Генеральские прогоны: чем может завершиться дело замминистра обороны Иванова
ВСУ обстреляли храм в Донецке в Вербное воскресенье
Популярное видео
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости