Грузинский боксер отказался фотографироваться с россиянином Идиговым

Грузинский боксер Лаша Гурули отказался от фото с россиянином Тарханом Идиговым на церемонии награждения на чемпионате Европы, сообщает ТАСС.

Представитель Грузии отказался от продолжения финального поединка после второго раунда, россиянин стал чемпионом континента.

Во время гимна России Гурули снял серебряную медаль, а после отказался фотографироваться с другими медалистами.

Российские боксеры выступают на турнире в Белграде под флагом страны. В честь их побед звучит гимн РФ.