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Сегодня, 18:29

Цзю считает, что Гурули надо судить за клевету: «Не верю в эту ерунду»

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление грузинского боксера Лаши Гурули.

«Я не верю в эту ерунду. Есть доказательная база, и его надо судить за клевету», — сказал Цзю «СЭ».

Гурули заявил, что на прошедшем чемпионате Европы в Белграде его хотели подкупить перед финальным боем против россиянина Тархана Идигова. Грузинский боксер снялся после второго раунда поединка.

Ранее глава тренерского штаба сборной России по боксу Эдуард Кравцов назвал слова Гурули о попытке подкупа психологической защитной реакцией из-за поражения.

(Софья Грецкая)

Костя Цзю
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