Россиянки выиграли три золота на чемпионате Европы

Россиянки завоевали три золотые и семь серебряных медалей на чемпионате Европы.

Чемпионками Европы стали Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг), Дарима Сандакова (до 70 кг) и Елена Гапешина (до 81 кг).

Серебро выиграли Анастасия Кооль (до 52 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Елена Бабичева (до 63 кг), Альбина Молджанова (до 66 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг) и Кристина Ткачева (свыше 81 кг).

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.