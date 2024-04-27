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Сегодня, 22:01

Сандакова поделилась эмоциями после завоевания золота чемпионата Европы по боксу

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Российская боксерша Дарима Сандакова высказалась о своей победе на чемпионате Европы-2024.

В cубботу, 27 апреля, 27-летняя спортсменка выиграла финальный поединок соревнований против представительницы Венгрии Региной Лакос в весовой категории до 70 кг.

— Вы стали двукратной чемпионкой Европы. Когда было сложнее — сейчас или в 2019 году?

— Всегда сложно. Каждый раз как в первый раз. Никогда не бывает легко. Самый главный соперник — я сама. Это мои сомнения, страхи. Сейчас я хочу поесть, поспать, нормально спокойно. Психологически тяжело — долгие соревнования. Нужно было держать вес, плохо спали, переживали, все-таки за страну с флагом с гимном. Не хочется подвести. Я представляю не только себя, семью и республику, а всю страну. Хочется показать ее в лучшем свете, — сказала Сандакова.

Сандакова стала двукратной чемпионкой Европы. Ранее спортсменка из России завоевала золотую медаль на турнире в Алькобендасе-2019 в весе до 69 кг.

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