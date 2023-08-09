Хрюнов о бое между Монсоном и Тактаровым: «Ожидания очень высокие»

Промоутер Владимир Хрюнов поделился с «СЭ» ожиданиями от боя между бывшем чемпионом UFC Олегом Тактаровым и бойцом ММА Джеффом Монсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«И Монсон, и Тактаров очень много сделали в единоборствах. Олег Тактаров — очень популярный актер и спортсмен. А Монсон — человек, который доказал свою любовь к России большим количеством поступков. Оба находятся в прекрасной форме, поэтому насладимся боем. Ожидания очень высокие», — сказал Хрюнов «СЭ».

Тактаров и Монсон встретятся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа.