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Сегодня, 17:28

Хрюнов о бое между Монсоном и Тактаровым: «Ожидания очень высокие»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Промоутер Владимир Хрюнов поделился с «СЭ» ожиданиями от боя между бывшем чемпионом UFC Олегом Тактаровым и бойцом ММА Джеффом Монсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«И Монсон, и Тактаров очень много сделали в единоборствах. Олег Тактаров — очень популярный актер и спортсмен. А Монсон — человек, который доказал свою любовь к России большим количеством поступков. Оба находятся в прекрасной форме, поэтому насладимся боем. Ожидания очень высокие», — сказал Хрюнов «СЭ».

Тактаров и Монсон встретятся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа.

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