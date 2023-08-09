Боксер Кузьмин о поединке Тактарова и Монсона: «Они будут драться не на жизнь, а на смерть»

Боксер Сергей Кузьмин поделился ожиданиями от поединка Олега Тактарова и Джеффа Монсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой Тактарова и Монсона пройдет по правилам бокса.

«Это два ветерана. Они уже давно всем все доказали. Считаю, что этот поединок выставочный какой-то будет, хотя они будут драться не на жизнь, а на смерть. Тоже интересный поединок, и обязательно будем топить за Тактарова, за нашего чемпиона. Сейчас как-то более окультурилась драка: по затылку нельзя бить. А в то время, когда Тактаров только начинал, у истоков, реально все было очень тяжело, но он вытерпел и зашел на эту ступень пьедестала. Поэтому я думаю, что как шоу будет какое-то, но тоже интересно», — приводит РЕН ТВ слова Кузьмина.

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с участием Тактарова и Монсона пройдет 18 августа в Москве.