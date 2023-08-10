В субботу, 12 августа, в Лондоне на О2 Арене состоится боксерский поединок в тяжелой весовой категории, в котором встретятся двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3) и Роберт Хелениус. Начало боя — 23:00 по московскому времени.

Изначально британец должен был провести матч-реванш с бывшим претендентом на титул Диллианом Уайтом (27-3). Однако его оппонент сдал положительный допинг-тест. Таким образом, бой был отменен.

Прямой эфир поединка Энтони Джошуа — Роберт Хелениус покажут на онлайн-платформе DAZN. Информации о легальной трансляции поединка на территории России нет. Следить за ходом поединка можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

39-летний Хелениус последний раз выходил на ринг 5 августа, победив Мика Миелонена техническим нокаутом в третьем раунде. Всего в его активе 32 победы (21 нокаутом) и 4 поражения.

33-летний Джошуа в своем последнем бою, состоявшемся в апреле, победил судейским решением Джермейна Франклина. На его счету 25 побед и 3 поражения.

Соперники накануне очного поединка провели битву взглядов.